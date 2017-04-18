К Евровидению-2017 снимут ролик про Киев за 270 тыс. грн

Источник: Українські новини

Промо-ролик Евровидения-2017 обошелся Киевской городской государственной администрации в 270 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте электронной системы публичных закупок ProZorro.

Видеоролик под названием "Eurovision starts in Kyiv" будет готов не позднее 3 мая. Мини-фильм состоит из показа Киева, как города, принимающего песенный конкурс Евровидение.

"Город Киев должен быть освещен с разнообразным спектром услуг высокого качества для ведения успешного бизнеса и ярких путешествий в города. Столица должна быть позиционирована как город с развитой туристической, деловой и гостеприимной инфраструктурой", - заявлено в информации.

Создавать ролик будет ООО "Президент фильм Украина", которая предложила цену на 3,5 тыс. гривен выгоднее, чем конкурент - ФОП Семикина О.М.

Как сообщали Українські Новини, ведущие Евровидения-2017 проводят репетиции шоу в спортзале.