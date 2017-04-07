К Евровидению-2017 в Киеве с помощью света разрисуют Андреевский спуск и три площади

Источник: Українські новини

В Киеве 12-14 мая впервые состоится международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival. Он войдет в программу мероприятий, приуроченных к "Евровидению 2017", пишет Cultprostir.

Площадками для проведения фестиваля выбрали Андреевский спуск, Контрактовую, Почтовую и Михайловскую площади. Киевляне и гости города станут свидетелями световых шоу в сопровождении живой музыки, выставок световых инсталляций и скульптур, которые будут проецироваться на здания и деревья.

Также в рамках Kyiv Lights Festival состоится конкурс 3D-маппинга и виджеинга с призовым фондом в 125 тысяч гривен. В нем примут участие художники из разных стран, которые представят свои работы на фасаде столичного Речного вокзала. Проекты конкурсантов будет оценивать опытное международное жюри в составе известного бразильского виджея, директора фестиваля Visual Brasil Рикардо Кансадо, итальянского видеохудожника, программиста и дизайнера интерактивных медиа Никола Павоне, главы Ассоциации проекционного маппинга Японии Мичиюки Ишита и украинского куратора, основательницы Открытого архива украинского медиа-арта Янины Пруденко.

Специально для этого конкурса киевская школа ProCut организовала курс лекций "Виджеинг в природе и мире мультимедиа". Студенты, которые разработают лучшие проекты по результатам занятий, смогут принять участие в Kyiv Lights Festival.