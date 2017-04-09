К Земле летит большой астероид

Источник: КорреспонденТ.net

Мимо Земли пролетит относительно большой астероид 2014 JO25, от планеты его будут отделять всего 1,8 млн км. Увидеть 2014 JO25 можно будет в ночь с 19 на 20 апреля в телескоп, сообщает NASA.

Вероятность его столкновения с нашей планетой мала. Сближение астероида 2014 JO25 с Землей 19 апреля станет самым близким пролетом астероида мимо планеты за последние 400 лет, и в ближайшие 500 лет не повторится.

Астероид официально считается "потенциально опасным", так как в эту категорию NASA заносит все небесные тела, которые приближаются к нашей планете на расстояние ближе, чем 19,5 расстояний между Луной и нашей планетой.

Астероид 2014 JO25 был обнаружен в 2014 году.