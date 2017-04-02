К Земле на минимальное расстояние приблизилась необычная комета

Источник: КорреспонденТ.net

1 апреля комета 41Г/ Туттля-Джакобини-Кресака приблизилась на минимальное расстояние к Земле, сообщает NASA.

Наблюдать комету можно будет возле созвездия Дракона и Большой медведицы.

"Как подчеркивают исследователи, трудно предсказать время, когда комету будет видно лучше всего, но отмечается, что в 1973 году она была достаточно яркой для того, чтобы жители Земли могли наблюдать ее невооруженным глазом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комета пройдет на расстоянии 19,5 миллионов километров от нашей планеты. На минимальное расстояние к Солнцу комета приблизится 12 апреля.

Впервые комету было открыто в 1858 году, тогда исследователи предположили, что она является периодической, то есть вращается вокруг Солнца, но тогда они не смогли точно определить ее период вращения.

В 1907 году объект был заново открыт и ученые связали его с открытием в 1858 году. Позднее исследователи предположили, что комета снова появится на небосклоне в 1928 и 1934 годах, но она не была замечена до 1951 года.