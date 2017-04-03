Кабмин обязал аптеки снизить стоимость лекарств: Какими будут цены и последствия

Источник: 112.ua

В рамках медицинской реформы в Украине должна быть запущена программа реимбурсации - государственной компенсации за покупку лекарств. Это когда врач выписывает пациенту препарат, тот идет в аптеку, получает его бесплатно, а государство затем возмещает поставщику средства. Такая практика существует во многих странах мира, будет она внедрена и в Украине. Однако прежде правительство намерено добиться адекватных цен. В Минздраве считают, что цены на лекарства в Украине завышены. Эксперты организаций "Пациенты Украины" и "Общественное здоровье" утверждают, что наценка доходит до 300% в сравнении с соседними странами (а объем рынка в 2016 году составил 60 млрд грн). "Кормить" аптеки Кабмин не хочет, поэтому вводятся референтные цены, другими словами, госрегулирование.

Какие препараты в списке?

На первом этапе государственное регулирование цен на лекарства внедряется по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания; сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. Был разработан реестр, куда попали 89 препаратов, разработанных на основании 21 действующего вещества - международного непатентованного названия (МНН). И именно действующее вещество, а не название препарата, врачей обяжут вписывать в рецепты. В Минздраве надеются, что эти меры смогут сломать коррупционные схемы и побороть монополии на фармацевтическом рынке. На эти препараты и будет распространяться программа реимбурсации, на что в бюджете-2017 заложено 500 млн гривен. То есть, при назначении пациенту лечения доктор обязан не указывать название препарата, которым тот будет лечиться, а выписывать лечащее вещество и его дозировку, а пациент уже сам будет решать, какой препарат покупать. Сейчас же существует практика выписывания препаратов конкретных производителей, которые "мотивируют" врача назначать именно их препарат. Согласно инициативам Минздрава, перечень препаратов, подпадающих под реимбурсацию, будет постепенно расширяться, чтобы в итоге покрыть все основные лекарственные средства.

Однако эта инициатива вовсе не значит, что сердечники, диабетики и астматики смогут с апреля лечиться бесплатно. Кабмин хоть и выделил на реимбурсацию 500 млн грн, но это просто смешная сумма для Украины, говорят участники рынка. Даже если распределить ее между одними только гипертониками, получится 5 грн в месяц на человека, подсчитали эксперты.

Как высчитываются цены?

Референтная цена на лекарства в Украине установлена в зависимости от цен на подобный препарат по МНН в 5 соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. То есть, аналитики проанализировали цены на препараты с нужным действующим веществом в пяти соседних странах, выбрали самые низкие и выставили для реализаторов как наивысшие, за которые можно продавать эти лекарства в Украине. Чтобы аптекари были не в убытке, Минздрав разрешает им максимальную наценку в 20% от себестоимости (5% оптовая наценка и 15% розничная). Выше этой предельной суммы продавать их будет нельзя. Кроме того, уменьшается НДС на реализацию медпрепаратов до 2-5%.

Цены Минздрав будет обновлять в онлайн-таблице реестра.

Пару примеров. Гидрохлоротиазид, упомянутый в реестре Минздрава, торговые сети закупают по оптовой цене около 6 грн, а таблетки продают по 15–16 грн, завышая цену более, чем вдвое. Несложно подсчитать, что после ограничения стоимость препарата снизится до 7 грн. Другой пример из разряда "подороже". Цена препарата для лечения гипертонии "Норваск", созданного компанией Pfizer на основе вещества амлодипина, в Украине составляет около 550 грн, а в Польше его продают по 14-15 злотых, то есть, около 100 грн. По идее, препарат должен был бы подешеветь почти в пять раз. Однако он создан на основании амлодипина, который производится в Украине и стоит в аптеках в районе 12-15 грн.

Это напрямую касается реимбурсации. В европейских странах присоединение к программе реимбурсации происходит не в обязательном порядке, а по взаимному согласию производителя/дистрибьютора и государства. Государство возвращает аптекам сумму, равняющуюся референтной цене на препарат. Но если пациент решит взять средство подороже, разницу оплатит из своего кармана. Таким образом государство стимулирует пациентов покупать наиболее дешевые лекарственные средства, однако не лишает их права выбрать более дорогой препарат. Если будет так и в Украине, то если доктор выпишет пациенту амлодипин, в аптеке у него будет выбор – брать "Норваск" за 550 грн и платить 540 из своего кармана, или же лечиться дешевым аналогом, но бесплатно. Однако пока Кабмин хочет принудительно распространить требования на все препараты, подпадающие в категорию, определенную реестром.

Как знать, какой препарат продается по референтным ценам?

С 1 апреля все аптеки обязаны предоставлять покупателям список референтной стоимости лекарственных средств в печатном виде. То есть, аптеки должны распечатать названия препаратов и новые, более низкие цены на них и разместить такие списки в свободном для покупателей доступе. В списке обязательно должно быть указание:

- международного названия препарата (непатентованного)

- предельно допустимая стоимость, выше которой лекарство продавать запрещается.

Кто запретит аптекам оставить цены прежними?

За тем, чтобы владельцы аптек не повышали цены на данные группы медикаментов, будет следить Госслужба по контролю над лекарственными средствами. Также к контролю над уровнем цен на новые лекарства предполагают привлекать добровольцев. Как заявила Ульяна Супрун, помимо контрольных закупок, которые будут проводить работники Гослекслужбы, любой покупатель может сообщить о замеченном нарушении. Заметив повышенную цену на данные группы лекарств, любой желающий может передать данные в Минздрав или Государственную лекарственную службу. Тогда будет проведена проверка данной аптеки. Поскольку проверить все аптеки в Украине физически будет невозможно. Нарушителям грозят большие штрафы. Кроме того, те дистрибьюторы, которые не снизят цены, не смогут претендовать на участие в программе реимбурсации, то есть, когда она охватит широкий круг препаратов, такие продавцы будут терять продажи в пользу участников программы.

Как это отразится на ассортименте?

Такое решение Кабмина возмутило дистрибьюторов. Торговцы грозятся не поставлять препараты, на которых не смогут заработать. В обращении к правительству они указывают, что "принятое правительством решение о госрегулировании цен на ряд лекарственных средств обескуражило участников фармацевтического рынка из-за нечетких формулировок и неурегулированного вопроса реализации новых правил".

Продавцы также опасаются, что с апреля к ним начнут ходить контролеры, пытаясь выявить лекарства по завышенным ценам. Из-за этого многие сети могут вообще убрать препараты от сердца, диабета и астмы из продажи. "Уже сегодня в связи с неопределенностью относительно правил образования цен и наценок дистрибьюторы остановили закупку лекарственных средств, входящих в указанный выше перечень. Импортеры и производители не понимают, будет ли иметь право аптечная сеть их реализовывать, что может привести к дефициту этих лекарственных средств в нашей стране, а граждане Украины потеряют доступ к лечению", - указывают дистрибьюторы в письме к Гройсману.

Иностранные производители препаратов и вовсе заявили правительству, что не смогут снизить цены до указанных.

Еще одна уловка, которую уже прогнозируют эксперты – аптекари просто поднимут цены на другие препараты, чтобы "отбить" потерю прибыли на референтных ценах.

Хотя сам Гройсман еще раньше заявлял, что сопротивление фармацевтического рынка Украины будет колоссальным. "Каждый раз, когда мы начинаем заниматься такими системными решениями, мы ощущаем сопротивление системы и тех, кто на этом всегда зарабатывал сумасшедшие деньги", — прокомментировал Гройсман. Он обещает, что правительство будет жестко реагировать на попытки противодействовать этой реформе со стороны фармацевтической отрасли.

"Если кто-то будет играть с украинскими гражданами в дефицит лекарств, я не буду гоняться за всеми, я найду одного — наибольшего, и сделаю так, чтобы он ощутил, что не уважать украинских граждан нельзя. Для этого у нас есть очень много инструментов различных", — заявил премьер.

Эксперты также указывают, что результат будет не совсем тот, который хочет видеть Кабмин. Ограничение максимальной цены может привести к уходу из рынка лекарственных средств с высокой себестоимостью. То есть, пациент может обнаружить, что дорогой препарат, которым он лечился ранее, больше недоступен, и ему придется выбирать только между самыми дешевыми препаратами. Альтернативой этому может стать добровольное присоединение дистрибьюторов к правительственной программе.

Итоги

Все вышесказанное дает основания полагать, что благое намерение на практике приведет к обратному – цены снизятся лишь на более дешевые препараты, зато эффективные, но дорогие западные лекарства могут и вовсе исчезнуть из оборота. Или же будут продаваться с нарушением закона. Правительство фактически немного помогает самым бедным слоям (в аптеках уже очереди пенсионеров за дешевыми препаратами), но при этом лишает более состоятельных граждан права выбора. А когда дело касается здоровья, компромиссов быть не может. Очевидно, что власти обязаны навести порядок на фармакологическом рынке, однако метод выбран не очень удачный. Более того, он даже расходится с европейской практикой, где все основано на добровольной основе. В Украине же будет два последствия такого решения – подешевеют одни препараты, но подорожают остальные (чтобы компенсировать), или же дорогие лекарства вовсе исчезнут.