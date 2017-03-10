Кабмин одобрил соглашения с Турцией о поездках граждан по внутренним паспортам

Источник: Українські новини

Кабинет Министров одобрил проект соглашения с Турцией о взаимном посещении стран по ID-карточкам (картам удостоверения личности).

Соответствующее распоряжение Кабмин одобрил на заседании в пятницу, передают Українські Новини.

Соглашение между правительствами Украины и Турции о взаимных поездках граждан, предусматривает, что граждане обеих стран могут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов по ID- карточкам с электронным носителем информации.

Планируется, что соглашение будет подписано на следующей неделе (13-19 марта).