Кабмин одобрил соглашения с Турцией о поездках граждан по внутренним паспортам
Источник: Українські новини
10.03.2017
Кабинет Министров одобрил проект соглашения с Турцией о взаимном посещении стран по ID-карточкам (картам удостоверения личности).
Соответствующее распоряжение Кабмин одобрил на заседании в пятницу, передают Українські Новини.
Соглашение между правительствами Украины и Турции о взаимных поездках граждан, предусматривает, что граждане обеих стран могут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов по ID- карточкам с электронным носителем информации.
Планируется, что соглашение будет подписано на следующей неделе (13-19 марта).
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