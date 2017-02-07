Кабмин передал "Укрзализныцю" в свое управление

Источник: 112.ua

Кабинет министров внес изменения в устав Публичного акционерного общества "Укрзализныця", согласно которым компания переходит в управление правительства с целью повышения ее эффективности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина.

В частности, в сообщении отмечается, что до сих пор часть функций, связанных с управлением ПАО, была делегирована правительством Министерству инфраструктуры. Своим решением Кабмин отозвал эти делегированные функции, и отныне все решения относительно управления компании и ее отчетности будут приниматься не единолично Мининфраструктуры, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры.

При этом подчеркивается, что Минэкономразвития предоставлены лишь полномочия по подготовке проектов таких решений.

"В условиях реформирования такой мощной и сложной компании, как ПАО "Укрзализныця", чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе", - поясняется в сообщении.

Наряду с этим отмечается, что вскоре будет изменен также состав наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директоры, как того требуют изменения в законодательство.