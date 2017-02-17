Как Киев будет чествовать годовщину расстрелов Майдана: Анонс мероприятий на 18-21 февраля

Источник: 112.ua

С 18 по 21 февраля в Киеве будет проходить ряд мероприятий к третьей годовщине расстрелов на Майдане. Генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни Игорь Пошивайло на брифинге проанонсировал события, которые будут проходить в ближайшие дни в Киеве.

Суббота, 18 февраля

10:30 – памятное шествие по чествованию погибших на Майдане по местам крупнейших столкновений от Украинского дома до креста на ул. Институтской.

12:00 – открытие фотовыставки "В фокусе событий" в Украинском доме в рамках проекта "Human Factor. Last Edition. by Photographers. Ukraine", на которой будут представлены более 200 снимков фотографов, которые документировали события зимы 2013-2014 гг. на Майдане. Выставка будет проходить 18-21 февраля.

12:30 - открытие Международной художественной выставки-пленэра "Дорогами наших побед" в арт-центре Украинского дома. На выставке будут представлены живописные работы художников Украины, Белоруссии, Хорватии, Германии; проекты монументов Героев Небесной сотни, артефакты Майдана.

14:00 - презентация проекта "Семей Героев Небесной сотни" "Награды героев" в Украинском кризисном медиа-центре.

Воскресенье, 19 февраля

13:00 – презентация книги "Ангелы-хранители" украинской поэтессы Татьяны Домашенко в Украинском доме.

15:00 – премьера спектакля-воспоминания "Мы, Майдан" в исполнении национального театра "Колесо" в концертном зале Украинского дома. После спектакля состоится обсуждение с участниками событий на Майдане "Срез памяти".

Понедельник, 20 февраля

10:00 – панихида на Аллее Героев Небесной сотни.

17:00 – акция "Зажги свечу памяти" на Аллее Героев Небесной сотни.

Ежедневно в эти дни в правой галерее ТЦ "Глобус" будет выставка "Отважные: Наши герои", которая посвящена 100-летию Украинской Революции 1917-1921 гг.