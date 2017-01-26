Как выберут трех лучших на пост главы Нацполиции

Источник: 112.ua

Украина менее чем через месяц, к 15 февраля, узнает имя нового главы Нацполиции. На сегодня мы точно знаем, что Нацполицию не будет возглавлять действующий и. о. Вадим Троян. Также нам известно, что глава полиции Киева Андрей Крищенко снял свою кандидатуру с конкурса.

Из 64 кандидатов квалификационная комиссия оставила 10. Это те люди, которые получили наивысший балл на тестах по логике, а также высокую оценку своих мотивационных писем и резюме со стороны квалификационной комиссии.

В следующем этапе конкурса - интервью - будут участвовать Вячеслав Аброськин, Леонид Антоненко, Александр Берладин, Константин Бушуев, Андрей Вишневский, Вадим Гиренко, Дмитрий Головин, Сергей Князев, Станислав Людкевич, Алексей Шевчук.

Квалификационная комиссия будет проводить по два интервью в день, на каждого кандидата планируется отводить по 3 часа. Сами члены комиссии надеются, что уже 6 февраля будут озвучены фамилии трех кандидатов, которые и будут поданы на рассмотрение министру МВД Арсену Авакову. Из этих трех Аваков и определит, кто же возглавит Нацполицию Украины.

На интервью члены комиссии будут оценивать, как кандидат видит задания полиции и его способность воплотить это виденье в жизнь. "У нас есть обязательные вопросы, но на них нет правильных ответов. Эти вопросы о том, как каждый кандидат видит выполнение заданий полиции. Мы будем оценивать состояние понять и построить это виденье и наличие компетенции реализовать это виденье, которое может сформулировать кандидат", - рассказал член комиссии Роман Романов.

Более того, это виденье и компетенцию комиссия будет оценивать по 5-балльной шкале. "Интервью будет состоять из нескольких блоков, и каждый из членов комиссии будет оценивать ответы кандидатов по каждому блоку по 5-балльной системе. После этого будет подсчитана общая оценка у каждого по всем блокам и общая оценка кандидата всей комиссией. То есть все кандидаты, которые будут отвечать во время интервью, будут иметь каждый свою цифру, которую он получил за все интервью в целом", - рассказал секретарь комиссии Евгений Захаров.

Также Захаров отметил, что кандидаты будут отвечать на одинаковые вопросы. "И тогда это можно сравнить. В каждом блоке, понятно, члены комиссии захотят задать дополнительные вопросы, чтобы уточнить и прояснить для себя те ответы, которые были даны кандидатом в рамках ответа на квалификационные вопросы. Поэтому впечатление от интервью будет оцениваться по рейтинговому голосованию, которое будет проведено после завершения всех интервью", - сказал он.

То есть троицу, которую будут рекомендовать министру, определят по двум критериям: сумма общих баллов у кандидата, которые он получит во время интервью, отвечая на вопросы, и рейтинг, который он получит от членов комиссии в целом.

"Каждый из кандидатов получит свой рейтинг. Мы будем не просто называть трех кандидатов. Мы скажем, кто получил наибольшую поддержку и в каком порядке мы считаем, что эти кандидаты должны быть расставлены, оценив их виденье заданий и их компетенции", - добавил Романов.

При этом последнее слово остается за Аваковым. Кого рекомендовать на должность главы Нацполиции Кабмину, будет решать министр МВД. В том числе это, гипотетически, может быть не человек из списка комиссии. Правда, сами члены комиссии подчеркнули, что собрал их именно Аваков, а проследить за прозрачностью этого назначения также и дело общественности.

Татьяна Святенко