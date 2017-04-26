Картину Мунка "Крик" объяснили перламутровыми облаками
Источник: КорреспонденТ.net
26.04.2017
Художник Эдвард Мунк написал картину Крик под впечатлением от феномена, известного как перламутровые облака. Такую версию выдвинули норвежские ученые, изучив дневники экспрессиониста, передает Artnet.
Несколько лет назад исследователи в США выдвинули теорию, что Эдвард Мунк отразил в своей самой известной картине извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году.
Норвежские ученые не согласны с данной гипотизой, поскольку тучи, которые после извержения могли появляться в неожиданных местах, не могли создать эффект волнистости, как на Крике.
Осенью прошлого года картина классика импрессионизма Клода Моне Стог сена была продана за 81,4 миллиона долларов.
Перламутровые облака, или полярные стратосферные облака - редкое явление, когда в нижней стратосфере появляются конденсационные образования. В небе при этом появляются волнообразные пятна разных цветов.
Эдвард Мунк написал четыре Крика в разных техниках. Первая, наиболее известная работа, выполненная маслом, была создана в 1893 году и первоначально называлась Крик природы.
Ко второй половине 20 века Крик стал поистине "иконическим" образом и с тех пор неоднократно переосмыслялся и пародировался. А в последние годы Крик Мунка стал мемом, частью интернет-фольклора.