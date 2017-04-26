Картину Мунка "Крик" объяснили перламутровыми облаками

"Я шел по тропинке с двумя друзьями - солнце садилось - неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор - я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фиордом и городом - мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу", - написал Мунк в дневнике.

Несколько лет назад исследователи в США выдвинули теорию, что Эдвард Мунк отразил в своей самой известной картине извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году.

Норвежские ученые не согласны с данной гипотизой, поскольку тучи, которые после извержения могли появляться в неожиданных местах, не могли создать эффект волнистости, как на Крике.

Осенью прошлого года картина классика импрессионизма Клода Моне Стог сена была продана за 81,4 миллиона долларов.

Перламутровые облака, или полярные стратосферные облака - редкое явление, когда в нижней стратосфере появляются конденсационные образования. В небе при этом появляются волнообразные пятна разных цветов.

Эдвард Мунк написал четыре Крика в разных техниках. Первая, наиболее известная работа, выполненная маслом, была создана в 1893 году и первоначально называлась Крик природы.

Ко второй половине 20 века Крик стал поистине "иконическим" образом и с тех пор неоднократно переосмыслялся и пародировался. А в последние годы Крик Мунка стал мемом, частью интернет-фольклора.