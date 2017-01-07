Кибератаки со стороны РФ не повлияли на результаты президентских выборов в США, - Трамп

Кибератаки со стороны РФ не повлияли на результаты президентских выборов в США, - Трамп

Кибератаки со стороны РФ не повлияли на результаты президентских выборов в США, - Трамп

Источник: 112.ua

"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать кибер-инфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов, не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", - заявил он.

Заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб, во время которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности представили будущему президенту доклад относительно влияния спецслужб РФ на выборы.

Заметим, ранее был рассекречена и обнародована часть отчета по данному вопросу. В соответствии с этим документом, американские разведчики пришли к согласию, что российское высшее руководство, включительно с президентом Путиным, лично причастно к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США.

До предоставления соответствующих выводов американской разведкой Трамп настаивал на том, что разговоры о причастности РФ к кибератакам являются "охотой на ведьм".