Киев договорился с МВФ по цене на газ - СМИ
Источник: КорреспонденТ.net
16.02.2017
Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения с 1 апреля этого год.
Об этом пишут Українські новини со ссылкой на согласованный раздел по энергетике в Меморандуме о сотрудничестве с фондом.
Согласно ему, пересмотр цены в зависимости от изменения стоимости импортного газа будет проводиться с 1 апреля не ежеквартально, как предполагалось ранее, а каждые полгода.
При этом за основу будет браться средняя цена импортного газа за шесть месяцев.
Учитывая увеличение периода для определения ценового ориентира, снижается вероятность того, что средняя цена импортного газа в апреле существенно изменится.
Также отмечается, что цена может увеличиться незначительно из-за ослабления гривны.