Киев договорился с МВФ по цене на газ - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения с 1 апреля этого год.

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на согласованный раздел по энергетике в Меморандуме о сотрудничестве с фондом.

Согласно ему, пересмотр цены в зависимости от изменения стоимости импортного газа будет проводиться с 1 апреля не ежеквартально, как предполагалось ранее, а каждые полгода.

При этом за основу будет браться средняя цена импортного газа за шесть месяцев.

Учитывая увеличение периода для определения ценового ориентира, снижается вероятность того, что средняя цена импортного газа в апреле существенно изменится.

Также отмечается, что цена может увеличиться незначительно из-за ослабления гривны.