Киев и МВФ решили вопрос с блокадой - СМИ
Источник: КорреспонденТ.net
24.03.2017
Киев и МВФ практически решили вопрос, связанный с блокадой Донбасса, пишут Українськi новини со ссылкой на источники в Кабмине и Нацбанке.
По данным издания, новый макроэкономический прогноз и негативные риски для экономики вследствие этой блокады МВФ и украинским правительством уже согласованы.
При этом конкретные данные пока не разглашаются, однако, по словам источников, стороны хоть и констатируют негативный эффект для экономики, но отмечают, что он не будет критичным.
Также сообщается, что Киев обсуждает с МВФ вопрос о снятии блокады работы Сбербанка в Украине.
"Этот вопрос присутствует в повестке дня", - рассказал один из собеседников агентства.
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