Киев и МВФ решили вопрос с блокадой - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Киев и МВФ практически решили вопрос, связанный с блокадой Донбасса, пишут Українськi новини со ссылкой на источники в Кабмине и Нацбанке.

По данным издания, новый макроэкономический прогноз и негативные риски для экономики вследствие этой блокады МВФ и украинским правительством уже согласованы.

При этом конкретные данные пока не разглашаются, однако, по словам источников, стороны хоть и констатируют негативный эффект для экономики, но отмечают, что он не будет критичным.

Также сообщается, что Киев обсуждает с МВФ вопрос о снятии блокады работы Сбербанка в Украине.

"Этот вопрос присутствует в повестке дня", - рассказал один из собеседников агентства.