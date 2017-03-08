Киев: Необходимы разведданные НАТО

Источник: КорреспонденТ.net

Для противостояния России Украина нуждается в разведывательной информации НАТО. Об этом по итогам заседания комиссии Украина-НАТО заявил замглавы МИД Вадим Пристайко, передает РИА Новости.

"Давайте не будем забывать, что США являются одним из союзников (в рамках НАТО — рад.), и среди этих 28 союзников мы обсуждаем вопросы, включая предоставление Украине оружия. Но мы не ограничиваем себя только предоставлением этого оружия, мы говорим, что нам необходима информация, нам необходимы снимки того что происходит спутниковые, нам необходима вообще разведывательная информация каким образом мы можем противостоять России", - сказал он.

Как сообщает 112 Украина, Пристайко отметил, что НАТО выразило поддержку Украины.

"Хочу сказать, что была четкая позиция по поддержке Украины со стороны НАТО, как организации, и всех 28 членов. Они знают, кто на кого напал, понимают кто виноват, и называют виновной Россию", - заявил Пристайко.

По словам Пристайко, сегодня на заседании комиссии НАТО присутствовали генсек Альянса Йенс Столтенберг и послы всех стран-участниц.

"Интересовались вопросами реформ, как Украина будет бороться с коррупцией, как найдет свое место среди стран ЕС. Послов также интересует, поддерживает ли украинский народ политику правительства, отражает ли Минский процесс волю народа", - заявил замминистра.

По результатам заседания комиссии, удалось достигнуть договоренности, что в этом году может состоятся заседание НАТО по ситуации в Украине.