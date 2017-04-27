Киев останавливает легализацию польских памятников

Источник: КорреспонденТ.net

Украинский институт национальной памяти приостанавливает процесс легализации польских мемориальных объектов в Украине. Об этом сказано на его сайте.



"Отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с 2014 года это уже 15 случай надругательства над местами памяти украинского народа в стране, а Польша не только не расследует их, но и не восстанавливает уничтоженные памятники.

При этом в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти.

"И каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела", - подчеркнули в институте.

"Следовательно, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг. остаются нелегальными", - говорится в заявлении.



Институт также пообещал обратиться к местным властям с просьбой любых обращений со стороны Польши о "предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих".