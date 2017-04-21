Киев пересмотрит "черный список" артистов из РФ

Источник: КорреспонденТ.net

Список запрещенных в Украине российских артистов пересмотрят – для этого уже создана соответствующая межведомственная комиссия. Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире 1+1.

По словам министра, в эти поспешно составленне списки некоторые представители творческой интеллигенции попали случайно.

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей СБУ, работников Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались…ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и их (списки) очевидно необходимо пересматривать", – сказал он

В то же время Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто делают негативные высказывания в отношении Украины, а являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как высказываниями, так и действиями.

"Это находится в плоскости и Совета национальной безопасности и обороны, который выносит определенные санкции или на 1 или на 3 года, по-разному", – отметил Нищук.