Киев пересмотрит "черный список" артистов из РФ
Источник: КорреспонденТ.net
21.04.2017
Список запрещенных в Украине российских артистов пересмотрят – для этого уже создана соответствующая межведомственная комиссия. Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире 1+1.
По словам министра, в эти поспешно составленне списки некоторые представители творческой интеллигенции попали случайно.
"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей СБУ, работников Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались…ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и их (списки) очевидно необходимо пересматривать", – сказал он
В то же время Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто делают негативные высказывания в отношении Украины, а являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как высказываниями, так и действиями.
"Это находится в плоскости и Совета национальной безопасности и обороны, который выносит определенные санкции или на 1 или на 3 года, по-разному", – отметил Нищук.
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