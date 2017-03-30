Киев предложил Илону Маску сотрудничество
Источник: КорреспонденТ.net
30.03.2017
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отправил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску официальное обращение по поводу проекта по энергосбережению в Украине.
Об этом премьер сказал в Житомирской области журналистам.
"Я направил ему официальное обращение, чтобы мы могли начать дискуссию о создании энергетической инфраструктуры в Украине, используя особенности энергетических объектов. Когда будет получен ответ, я обязательно об этом сообщу", - отметил Гройсман.
О том, что Илон Маск готов запустить проект в Украине, сообщалось около двух недель назад. Тогда он в ответ на соответствущий вопрос в Twitter ответил, что готов, а также назвал цену за пакет.
Гройсман в ответ написал, что Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций.