Киев предложил Илону Маску сотрудничество

Источник: КорреспонденТ.net

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отправил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску официальное обращение по поводу проекта по энергосбережению в Украине.

Об этом премьер сказал в Житомирской области журналистам.

"Я направил ему официальное обращение, чтобы мы могли начать дискуссию о создании энергетической инфраструктуры в Украине, используя особенности энергетических объектов. Когда будет получен ответ, я обязательно об этом сообщу", - отметил Гройсман.

О том, что Илон Маск готов запустить проект в Украине, сообщалось около двух недель назад. Тогда он в ответ на соответствущий вопрос в Twitter ответил, что готов, а также назвал цену за пакет.

Гройсман в ответ написал, что Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций.