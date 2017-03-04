Киев разрешили провозить некоторые товары в ЛДНР

Источник: КорреспонденТ.net

Кабмин опубликовал на своем портале постановление об утверждении порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО.

Порядок позволит регламентировать в правовом поле процедуры и правила перевозки товаров, в том числе гуманитарной помощи, через линию разграничения и в пределах буферной зоны.

Кабмин допустил возможность перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе без ограничений для предотвращения или ликвидации последствий социально-экономических обстоятельств и чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, к процессу контроля над перемещением товаров будет привлечена общественность и волонтеры.

Порядок вступит в силу через 10 дней со дня опубликования соответствующего постановления.

Запрещается перемещать в ЛДНР и из "республик" товары, за исключением пищевых продуктов и лекарственных средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, а также товаров и продукции (в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество).

Они утверждаются общим решением министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и министерством экономического развития и торговли.

Субъектам хозяйствования разрешается перемещать товары исключительно железнодорожным транспортом, кроме случаев, когда товары перемещается в/из гуманитарно-логистических центров.

Напомним, с конца января ветераны АТО и некоторые народные депутаты проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов.

Эти действия уже привели к введению Кабмином чрезвычайных мер в энергетике.

1 марта Кабмин утвердил порядок перемещения между подконтрольной и неподконтрольной Киеву территорией Донбасса.

"Порядок обеспечит перемещение товаров, - а не торговлю, - в рамках предприятий, которые обеспечивают экономический рост", - заявил тогда министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш.