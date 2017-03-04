Киев разрешили провозить некоторые товары в ЛДНР
Источник: КорреспонденТ.net
04.03.2017
Кабмин опубликовал на своем портале постановление об утверждении порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО.
Порядок позволит регламентировать в правовом поле процедуры и правила перевозки товаров, в том числе гуманитарной помощи, через линию разграничения и в пределах буферной зоны.
Кабмин допустил возможность перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе без ограничений для предотвращения или ликвидации последствий социально-экономических обстоятельств и чрезвычайных ситуаций.
Согласно документу, к процессу контроля над перемещением товаров будет привлечена общественность и волонтеры.
Порядок вступит в силу через 10 дней со дня опубликования соответствующего постановления.
Запрещается перемещать в ЛДНР и из "республик" товары, за исключением пищевых продуктов и лекарственных средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, а также товаров и продукции (в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество).
Они утверждаются общим решением министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и министерством экономического развития и торговли.
Субъектам хозяйствования разрешается перемещать товары исключительно железнодорожным транспортом, кроме случаев, когда товары перемещается в/из гуманитарно-логистических центров.
Напомним, с конца января ветераны АТО и некоторые народные депутаты проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов.
Эти действия уже привели к введению Кабмином чрезвычайных мер в энергетике.
1 марта Кабмин утвердил порядок перемещения между подконтрольной и неподконтрольной Киеву территорией Донбасса.
"Порядок обеспечит перемещение товаров, - а не торговлю, - в рамках предприятий, которые обеспечивают экономический рост", - заявил тогда министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш.