Киев ждет на Евровидение 20 тысяч иностранцев
Источник: КорреспонденТ.net
09.04.2017
На песенном конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае, ожидается приезд 20 тысяч иностранцев. Об этом сообщает Украинское радио со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко.
"Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель событий Евровидения", — убежден вице-премьер.
Также Кириленко отметил, что подготовка к конкурсу идет по плану, и Украина проведет конкурс на высшем уровне.
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.
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