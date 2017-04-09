Киев ждет на Евровидение 20 тысяч иностранцев

Источник: КорреспонденТ.net

На песенном конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае, ожидается приезд 20 тысяч иностранцев. Об этом сообщает Украинское радио со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко.

"Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель событий Евровидения", — убежден вице-премьер.

Также Кириленко отметил, что подготовка к конкурсу идет по плану, и Украина проведет конкурс на высшем уровне.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.