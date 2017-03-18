Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
Источник: 112.ua
18.03.2017
В Киеве с памятника поэтессы и члена ОУН Елены Телиги смыли красную краску, разлитую вандалами. Об этом сообщил депутат киевсовета от "Самопомочи" Вадим Васильчук на Facebook.
"Несколько часов совместного труда: друзей, которые откликнулись, клининговых компаний. Елена Телига уже заново родилась!" - отметил он.
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