Киевская Арка Дружбы народов стала мемом

Источник: КорреспонденТ.net

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти нашли решение для Арки Дружбы народов, которую накануне Евровидения начали раскрашивать в цвета радуги, но после протестов противников ЛГБТ так и не докрасили. Недокрашенную часть арки украсят украинским орнаментом, сказал мэр.

Это решение многих насмешило еще больше, чем идея радуги. В соцсетях публикуют фотожабы - вариации на тему того, как же в итоге будет выглядеть арка к Евровидению:

Напомним, Арку Дружбы народов по случаю Евровидения-2017 решили раскрасить в цвета радуги и назвать "Arch of Diversity" (Арка разнообразия). Но вместо семи цветов радуги на ней помещалось только пять. Арка должна была стать самой большой искусственной радугой в мире.

Однако "активисты", назвавшиеся членами Правого сектора, заблокировали раскраску, заявив, это это является пропагандой ЛГБТ. Они потребовали перекрасить Арку Дружбы народов или в национальные украинские орнаменты, или в орнаменты стран Европы. Власти отступили и прекратили работы, оставив арку недокрашенной.