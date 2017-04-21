Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев
Источник: Українські новини
21.04.2017
Китай рассматривает возможность установления безвизового режима для украинцев на таких же условиях для граждан КНР. Об этом сказал посол Китая в Украине Ду Вэй, отвечая на вопрос о перспективах введения Китаем безвизового режима для граждан Украины, передают Українські Новини.
"Китайское правительство непрерывно ведет работу, чтобы предоставлять комфортные условия для украинских гостей для путешествия в Китай. Я хочу четко выразить нашу позицию: китайская сторона готова в любое время по принципу равенства и взаимовыгоды принять новые меры для удобства обмена людьми между нашими странами, в том числе безвизовый режим", - сказал посол.
Он также поздравил украинцев с грядущим получением безвизового режима со странами Европейского Союза.
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