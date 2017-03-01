Китай инвестирует в ягоды и сады Украины сумму в полтранша МВФ

Источник: Українські новини

Ассоциация "Укрсадпром" и китайская государственная корпорация China Haisum Engineering Co., Ltd подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому в украинскую отрасль садоводства ягодоводства планируется инвестировать 515 млн долларов в течение следующих 2 лет.

Об этом говорится в сообщении "Укрсадпрома", передают Українські Новини.

Меморандум подписали руководитель ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка и гендиректор департамента по международным связям китайской корпорации Гонг Чжюн.

В сообщении отмечается, что запланированные инвестиции будут направлены в строительство и модернизацию перерабатывающих комплексов, фруктохранилищ, производственно-логистического комплекса.

"У нас есть намерение улучшить состояние украинского сельского хозяйства путем модернизации действующих и строительства новых объектов на территории Украины", - сказано в сообщении со ссылкой на представителя китайской корпорации.

Согласно сообщению, China Haisum Engineering Co., Ltd. занималась реализацией многих проектов в аграрной сфере в различных странах.

"Мы готовы делиться своими технологиями, самым новым оборудованием, чтобы усилить отрасль в Украине. Но мы все понимаем, что развитие требует финансирования, особенно в Украине. И проект "Нового шелкового пути" предоставляет такие возможности, поскольку Украина находится на этом пути. Наша компания как представитель государства имеет возможности для получения этого финансирования и готова участвовать в развитии агросектора Украины", - отмечает китайская сторона.

Дмитрий Крошка напомнил, что в прошлом году "Укрсадпром" инициировал процесс согласования фитосанитарных протоколов между Украиной и Китаем для экспорта украинских фруктов и ягод на китайский рынок.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Международный валютный фонд вышли на финишную прямую по подготовке новой редакции меморандума, который должен быть утвержден Советом директоров МВФ для выделения очередного транша кредита по программе EFF в размере $1 млрд.