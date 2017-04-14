Китай приостановил полеты в Северную Корею

Источник: КорреспонденТ.net

Национальная авиакомпания Китая Air China приостановила полеты из Пекина в столицу Северной Кореи Пхеньян, пишет South China Morning Post.

Причина прекращения полетов не сообщается.

При этом заявление о прекращении полетов последовало после слов главы МИД Китая о том, что эскалация конфликта США и Северной Кореи может произойти "в любой момент". Он отметил, что в войне США и КНДР не будет победителей.

Как известно, атомный авианосец США на расстоянии удара по КНДР. Американская ударная группа ВМС прибыла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания Пхеньяна.