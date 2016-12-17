Китай согласился вернуть США захваченный подводный зонд

Источник: РБК-УКРАИНА

Такая договоренность была достигнута через прямые переговоры с китайскими властями Китай вернет США захваченный в Южно-Китайском море подводный беспилотник. Об этом сообщил представитель Пентагона Питер Кук, передает Reuters. "Через прямые переговоры с китайскими властями мы достигли понимания, что Китай вернет аппарат американской стороне", - доложил он. Ранее Минобороны Китая сообщил, что Пекин решил вернуть беспилотник по итогам переговоров с США. Как пояснило ведомство, китайский военный корабль обнаружил "неопределенное устройство" и проверил его, чтобы предотвратить проблемы, связанные с навигационной безопасностью. Затем было определено, что это беспилотник США, отметило министерство. Минобороны подчеркнуло, что в процессе переговоров США в одностороннем и открытом порядке "раскручивали" событие, что не способствовало "гладкому решению проблемы". "Мы выражаем сожаление по этому поводу", - добавило ведомство. Напомним, об инциденте с захватом американского аппарата в Южно-Китайском море накануне сообщили источники. Инцидент произошел на северо-запад от базы Субик-Бэй на Филиппинах, когда американское исследовательское судно Bowditch готовилось забрать беспилотник. 1



