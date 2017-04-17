Китайская экономика растет быстрее прогнозов

Источник: КорреспонденТ.net

Экономика Китая растет более скорыми темпами, чем ожидалось: в первом квартале 2017 года объем ВВП второй по величине экономики в мире увеличился в годовом исчислении на 6,9%, сообщило статистическое ведомство в Пекине в понедельник, 17 апреля.

В минувшем году экономика КНР выросла на 6,7%. Это были наихудшие показатели за 26 лет. В последнем квартале 2016 года темпы роста экономики КНР, однако, увеличились до 6,8%. На текущий год правительство в Пекине прогнозировало рост в объеме лишь около 6,5%.

"Ситуация оказалась более оптимистичной, чем ожидалось", - заявил профессор экономики Народного университета в Пекине Чжэн Чао Ю. Он объяснил это ростом глобального спроса, а также эффектом от инвестиций в инфраструктуру и других проектов оживления конъюнктуры. "Без этих стимулов рост экономики замедлился бы", - подчеркнул профессор. По его словам, сейчас главной целью является предотвратить экономический спад.

Между тем другие эксперты указывают на опасность для экономики КНР таких рисков, как рост задолженности, усиление напряженности на Корейском полуострове и неурегулированный торговый конфликт с США.