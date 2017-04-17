Китайская экономика растет быстрее прогнозов
Источник: КорреспонденТ.net
17.04.2017
Экономика Китая растет более скорыми темпами, чем ожидалось: в первом квартале 2017 года объем ВВП второй по величине экономики в мире увеличился в годовом исчислении на 6,9%, сообщило статистическое ведомство в Пекине в понедельник, 17 апреля.
"Ситуация оказалась более оптимистичной, чем ожидалось", - заявил профессор экономики Народного университета в Пекине Чжэн Чао Ю. Он объяснил это ростом глобального спроса, а также эффектом от инвестиций в инфраструктуру и других проектов оживления конъюнктуры. "Без этих стимулов рост экономики замедлился бы", - подчеркнул профессор. По его словам, сейчас главной целью является предотвратить экономический спад.
Между тем другие эксперты указывают на опасность для экономики КНР таких рисков, как рост задолженности, усиление напряженности на Корейском полуострове и неурегулированный торговый конфликт с США.
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