Кличко – Джошуа: стали известны доходы боксеров

Источник: КорреспонденТ.net

Бывший чемпион мира Владимир Кличко 29 апреля потерпел поражение от Энтони Джошуа в 11 раунде эффектного боя, который состоялся на заполненном стадионе Уэмбли.

По предварительной договоренности, за этот бой оба спортсмена должны были гарантированно заработать по 12,9 миллионов долларов каждый. Об этом сообщает Mirror.

Также британское издание информирует, что сумма прибыли, вполне вероятно, возросла за счет продаж от трансляций боя. Благодаря этому пункту доходы Энтони Джошуа за один вечер бокса составили 19 миллионов долларов.Сумма же общих доходов от трансляции, по предварительным оценкам, достигла 62 миллиона долларов.