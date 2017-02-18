Климкин в Мюнхене встретился с главой МИД Ирана
Источник: 112.ua
18.02.2017
Министр иностранных дел Украины сегодня в Мюнхене провел встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.
"Министры договорились начать работу над "дорожной картой" украинско-иранских отношений, которая предполагает также обмен визитами на высоком уровне и усиления торгово – экономического сотрудничества между Украиной и Ираном", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, значительное внимание было уделено также обсуждению сирийского урегулирования.
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