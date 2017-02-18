Климкин в Мюнхене встретился с главой МИД Ирана

Источник: 112.ua

Министр иностранных дел Украины сегодня в Мюнхене провел встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

"Министры договорились начать работу над "дорожной картой" украинско-иранских отношений, которая предполагает также обмен визитами на высоком уровне и усиления торгово – экономического сотрудничества между Украиной и Ираном", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, значительное внимание было уделено также обсуждению сирийского урегулирования.