Климкин в США обсудит ситуацию на Донбассе

Источник: КорреспонденТ.net

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с рабочим визитом США 8-10 мая. В Вашингтоне он примет участие в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба МИД.

На конференции министр планирует обсудить с участниками мероприятия современную ситуацию с безопасностью на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы в целом.

"В рамках визита также планируется ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия и американскими высокопоставленными чиновниками с целью обсуждения актуальных двусторонних и международных вопросов", – отметили в министерстве.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасного компонента минских договоренностей.