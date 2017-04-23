КНДР грозится потопить авианосец "Карл Винсон"

Источник: КорреспонденТ.net

Северная Корея пригрозила Соединенным Штатам потопить их авианосец "Карл Винсон" в ответ на совместные американо-японские учения в Филиппинском море, сообщает Fox News.

Газета правящей Трудовой партии Кореи написала, что революционные силы КНДР готовы потопить авианосец США.

"Наши революционные силы пребывают в боевой готовности, чтобы потопить авианосец США одним ударом", - говорится в сообщении.

В то же время, корейцы назвали американский авианосец "Карл Винсон", который пребывает во главе авиационной ударной группы военно-морских сил США, "грубым зверем" и отметили, что удар по авианосцу будет "действительным проявлением нашей военной силы".

Напомним, ранее власти Северной Кореи арестовали трех граждан США.