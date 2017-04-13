КНДР - США: Малейшая провокация и мы нанесем удар

Источник: КорреспонденТ.net

Северная Корея готова в случае "хоть малейшей провокации" США нанести ответный удар, заявил полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев.

Накануне в КНДР призвали журналистов готовиться к "большому событию". За день до этого корабли США направились к берегам Кореи. Это произошло на фоне повышенной ядерной активности Северной Кореи.

"Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию", - сказал он.

По его словам, Северная Корея знает о планах США нанести превентивный удар по ядерным объектам страны.

"США и южнокорейские марионетки развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию нашего полуострова, свержение нашего лидера и нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам нашей страны", - заявил министр.

Недавно сообщалось, что США могут разместить в Южной Корее ядерное оружие.