Команда организаторов "Евровидения" в Украине заявила о прекращении работы

Источник: 112.ua

Команда, которая работала над организацией проведения "Евровидения-2017" в Украине, заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса. Об этом сообщил один из организаторов Денис Блощинский на своей странице в Facebook, опубликовав скрин официального обращения команды.

"Нам удалось собрать невероятную команду. Мы прописали сотни документов, отобрали локации, поработали на славу. С декабря месяца были готовы запускать тендеры по всем ключевым направлениям... Я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены. Настало то время, к сожалению, когда я не могу идти наперекор своим принципам и ценностям", – написал Денис Блощинский.

Он добавил: "Я по настоящему желаю успеха Евровидению в Украине, но не вижу возможности больше быть в проекте. Прилагаю скан письма нашей команды, который подписали исполнительные продюсеры и представители моих 9 департаментов. В нем вы найдете нашу общую позицию. Верю, что это нас всех научит многим важным вещам. Верю в наших людей. Верю в Украину. Спасибо всем-всем за поддержку".

В скрине обращения к "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" указано, что команда организаторов "Евровидения" оставляет проект и прекращает работу над подготовкой к проведению конкурса.