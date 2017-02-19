Командование РФ на Донбассе продает подчиненным военным “разрешения на пьянство”, - разведка

Источник: РБК-УКРАИНА

Командование Российской Федерации на Донбассе продает подчиненным военным “разрешения на пьянство”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook. "Командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ использует склонность подчиненного личного состава к злоупотреблению алкоголя для собственного обогащения.

Так, “разрешение на пьянство” желающему стоит 3 тысячи российских рублей (1,4 тыс. гривен, - ред.)", - говорится в сообщении. Кроме того, разведка сообщает об увеличении количества бесчинств и хулиганских действий, совершенных военными РФ в состоянии алкогольного опьянения. "Несмотря на привлечение специальных подразделений т. наз. “республиканской гвардии ДНР” к поддержанию правопорядка в местах дислокации войск, продолжает увеличиваться количество бесчинств и хулиганских действий, совершенных военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.



