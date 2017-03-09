Комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины

Источник: РБК-УКРАИНА

Комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины. Об этом написал брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йожвик в своем Twitter. "Комитет Европарламента по гражданским свободам проголосовал за предоставление безвизового режима Украине. 39 - за, 1 - воздержался, 4 - против", - написал он.

Порошенко поприветствовал позитивное решение комитета ЕП о безвизовом режиме для Украины

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение комитет Европарламента о безвизовом режиме для Украины, поблагодарив докладчика Марию Габриэль и членов комитета за поддержку Украины и "объективную оценку реформаторских усилий украинской власти по надлежащей реализации соответствующих критериев".

"Последний этап парламентской компетенции - рассмотрение решения о безвизовом режиме для украинцев на пленарной сессии Европейского парламента в начале апреля. Поручил МИД активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП.

После этого последнее слово в процессе визовой либерализации - за государствами-членами ЕС", - написал он.



