Комитет по нацбезопасности поддержал исключение Савченко

Источник: РБК-УКРАИНА

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде Украины исключить депутата Надежду Савченко из состава комитета. Данное решение было принято на заседании комитета в среду, 18 января, передает корреспондент РБК -Украина. Такое решение поддержали десять членов комитета. "С целью исключить Савченко из нашего комитета прошу поддержать данное постановление в целом", - сказал Тетерук. При этом глава комитета Сергей Пашинский призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку высказываниям Савченко на комитете.



