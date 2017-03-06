Конгресс США расследует обвинения Белого дома о прослушке Трампа

Источник: 112.ua

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки расследуют обвинения Белого дома в адрес Барака Обамы в организации прослушивания офиса Трампа перед выборами. Об этом пишет DW.com.

"Комитет исследует, вело ли правительство слежку за любыми представителями кампаний политических партий", - заявил в воскресенье, 5 марта, председатель комитета, республиканец Девин Нуньес, цитирует агентство AFP.

При этом он не ссылался непосредственно на соответствующие заявления администрации президента. Нуньес отметил, что расследование включает "реакцию правительства США в ответ на действия агентов российской разведки во время президентской кампании".

Сенатор-республиканец Том Коттон, представитель комитета Сената по разведке, отметил, что конгрессмены "будут следовать за фактами, куда бы те не вели", сообщает агентство AP.

Между тем директор Национальной разведки при президенте Обаме Джеймс Клэппер в эфире телеканала NBC опроверг существование тайного судебного ордера на прослушивание офиса Трампа.

Он подчеркнул, что если бы соответствующий документ существовал, он бы об этом знал.

"Прослушивания президента... или же на то время кандидата или его кампании не было", - отметил Клэппер.

ФБР направило запрос в Минюст США, с просьбой опровергнуть слова президента США Дональда Трампа, о том что телефоны его избирательной кампании прослушивались по распоряжению на то время президента Барака Обамы.

4 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Обама в ходе избирательной кампании прослушивал его телефонные разговоры в Trump Tower. "Ничего не нашли", – отметил Трамп.