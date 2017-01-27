Кононенко отравили ртутью - нардеп

Источник: КорреспонденТ.net

В окружении Кононенко отравление связывают с его ролью в процессах в нефтегазовом секторе, в частности вокруг Укргаздобычи.

У нардепа из Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко было отравление ртутью.

Об этом сообщили СМИ, а позже подтвердил его коллега по фракции Алексей Гончаренко.

"Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", - написал Гончаренко в Facebook.

В то же время, источник во фракции сообщил агентству Интерфакс-Украина, что Кононенко "сейчас проходит программу реабилитации, детокс-программу".

При этом он отметил¸ что "это не повлияет на работу в парламенте, ни в партии, потому что факт отравления произошел гораздо ранее и не сказался на работе".

По словам источника, Кононенко не давал данному факту огласки, "чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций вокруг этого".

По данным Украинской правды, отравление он заметил в конце прошлого года. Все это время он лечился. По состоянию на сейчас он просто болеет, но это не связано с отравлением.

В окружении Кононенко отравление связывают с его ролью в процессах в нефтегазовом секторе, в частности вокруг компании Укргаздобыча.

В то же время в ГПУ не поступало заявлений по факту отравления народного депутата, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время источники Украинской правды в ГПУ отмечают, что факт отравления Кононенко не похож на покушение на его жизнь.

Ранее бывший министр экономики Айварас Абромавичус обвинил Игоря Кононенко в коррупции и назначении “смотрящих” в государственные предприятия.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили также заявлял, что смену руководителей госпредприятий блокирует Яценюк с подачи Кононенко.