Копатели янтаря снова блокируют ОГА в Ровно

Источник: Українські новини

В Ровно возникла еще одна потасовка между копателями и активистами "Национального корпуса". Сотни копателей янтаря вновь собрались у входа в здание ОГА. Об этом сообщает издание "Вести".

Митингующие требуют прекратить репрессии против организатора предыдущей акции блокировки госадминистрации Ярослава Гранитного. Также активисты требуют принять срочные меры по легализации добычи янтаря и передаче полномочий в этой сфере на уровень региона. Кроме этого, копатели требуют отставки президента Украины за "крышевание" коррупционной схемы в Ровно.

На месте проведения акции появились активисты "Национального корпуса". Они требуют прекратить акцию. Между активистами и копателями возникла потасовка, которую остановила полиция, задержав участников драки.

Также был задержан лидер протеста, общественный активист Юрий Клейнос. Он обвинил правоохранительные органы в крышевании нелегальной добычи янтаря.

"Вы - работники милиции, СБУ, областная администрация заинтересованы в нелегальной добыче янтаря и препятствуете законной акции", - отметил он.