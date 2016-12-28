Коста-Рика отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней
Источник: Українські новини
28.12.2016
Правительство Коста-Рики с декабря ввело безвизовый режим на поездки до 90 дней для граждан Украины.
Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИДа на своей странице в социальной сети Facebook.
Необходимым требованием для въезда украинского гражданина в Коста-Рику является наличие паспортного документа, срок действия которого составляет не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.
При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов независимо от типа паспортного документа путешествующего.
Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок на территорию Панамы, Коста-Рики и Никарагуа в связи с приближением урагана "Отто".
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