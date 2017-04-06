Кремль: Мы не безоговорочно поддерживаем Асада

Источник: КорреспонденТ.net

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка Кремлем президента Сирии Башара Асада не безоговорочна, передает AP.



"Безоговорочная поддержка невозможна в этом мире", - отметил он.

В Кремле добавили, что "неправильно говорить, что Россия может убедить Асада делать то, что хочет Москва".

"Это совершенно не так", - сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что у Москвы и Дамаска "полная взаимная поддержка", а Асад и его войска - "единственная реальная сила в Сирии, которая может противостоять террористам на земле".

По его словам, в Кремле ждут полноценного международного расследования теракта, прежде чем Совет Безопасности ООН примет любые резолюции с осуждением химической атаки.

При этом он охарактеризовал химатаку в Идлибе как "очень трагичную".