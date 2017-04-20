Кремль о судьбе ЛДНР: Внутриукраинская проблема

Источник: КорреспонденТ.net

Россия не собирается интегрировать в свой состав самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга, передает Интерфакс.

"Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР", – сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Москва не хочет присоединять ЛДНР к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины.

Пресс-секретарь Путина назвал подобные публикации наивными и достаточно примитивными.

"Здесь план один – добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад", – сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, означают ли его слова, что Москва видит ДНР и ЛНР в составе Украины, Песков сказал: "Это внутриукраинская проблема".

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на три близких к Кремлю источника сообщило о стратегии президента России Владимира Путина полностью отделить ЛДНР от Украины и постепенно ввести эти территории в состав РФ. При этом публично Кремль продолжает поддерживать соглашение о том, что ЛДНР должны оставаться в составе Украины.

Согласно статье, Россия постепенно захватывает ключевые экономические связи с оккупированными территориями. Агенство цитирует экономиста президентской Академии народного хозяйства и государственной службы РФ Андрея Марголина. По его мнению, после двух лет рецессии слабая Россия вряд ли сможет субсидировать ЛДНР, поэтому Кремль сначала хочет интегрировать экономики, и чтобы сепаратисты научились зарабатывать сами.

"Чем меньше экономика интегрирована с Россией, тем больше будет затрат", – отметил Марголин.