Кремль: Украина - страна с нулевой надежностью

Источник: КорреспонденТ.net

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина является "страной с нулевой инвестиционной надежностью", передает РБК.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о блокировке российских магазинов в Украине. По его словам, Киев не может обеспечить интересы зарубежных инвесторов и иностранных компаний, в том числе российских.

"Мы, безусловно, за этим следим, и мы весьма обеспокоены. Здесь уже вряд ли приходится говорить о каком-то вообще инвестиционном климате и инвестиционной надежности страны. Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью", - сказал Песков,

Он добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что интересы иностранных инвесторов, в том числе российские компании, "будут обеспечиваться и защищаться государством, если это государство является дееспособным".



На вопрос о том, может ли Россия принять зеркальные меры, Песков ответил: "В данном случае, безусловно".