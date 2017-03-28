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Кремль: Украина - страна с нулевой надежностью

Источник: КорреспонденТ.net

28.03.2017

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина является "страной с нулевой инвестиционной надежностью", передает РБК.
 
Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о блокировке российских магазинов в Украине. По его словам, Киев не может обеспечить интересы зарубежных инвесторов и иностранных компаний, в том числе российских.
 
"Мы, безусловно, за этим следим, и мы весьма обеспокоены. Здесь уже вряд ли приходится говорить о каком-то вообще инвестиционном климате и инвестиционной надежности страны. Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью", - сказал Песков,
 
Он добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что интересы иностранных инвесторов, в том числе российские компании, "будут обеспечиваться и защищаться государством, если это государство является дееспособным".

На вопрос о том, может ли Россия принять зеркальные меры, Песков ответил: "В данном случае, безусловно".
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