Крушение российского Ту-154: в РФ 26 декабря объявлено днем траура

Источник: РБК-УКРАИНА

Понедельник, 26 декабря, в связи с катастрофой под Сочи российского самолета Ту-154 объявлен в России общенациональным днем траура. Об этом объявил президент страны Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". "Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - отметил он. Вскоре на сайте Кремля опубликовали указ об объявлении траура 26 декабря. Путин также пообещал тщательное расследование катастрофы Ту-154 над Черным морем вблизи Сочи. "Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - заверил глава РФ. Он уточнил, что поручил правительству создать государственную комиссию по расследованию причин катастрофы, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов. Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Через две минуты лайнер исчез с экранов радаров. Позже его обломки обнаружили в Черном море у 1,5 км от берега. В самолете находилось 92 человека - 84 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство присутствующих на борту - 64 человека - артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы там поздравить военнослужащих ВКС России с Новым годом. Кроме того, на борту самолета находились военнослужащие, съемочные группы трех российских телеканалов - "Первого канала", НТВ и "Звезда". Также на борту была исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). По данным фонда, она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии. Сейчас в районе крушения ведется поисково-спасательная операция. По последним официальным данным Минобороны РФ, спасатели нашли и подняли на поверхность тела 10 погибших. В качестве приоритетной версии катастрофы самолета под Сочи рассматривается версия "техническая неисправность".



