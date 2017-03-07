Крым принудительно выкупает два актива Ахметова - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Крымские власти решили принудительно выкупить имущество двух заводов в Керчи, подконтрольных украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, пишет Коммерсант.

Источники газеты в администрации предприятий и крымском правительстве сообщают, что 6 марта власти встретились с рабочими Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комплекса и сообщили о введении на предприятиях временной администрации, которая определит "справедливую цену" активов.

Работникам обоих предприятий также предложили написать заявления о переходе на работу во вновь созданное госпредприятие Керченский металлургический комплекс, пообещав регулярную выплату зарплаты.

В правительстве Крыма рассказали изданию, что имущество заводов после аннексии Крыма сдавалось в аренду двум филиалам компании в Керчи. По этой схеме деньги за аренду и прибыль шла собственникам а Украину.

"Часть этих средств шла на финансирование силовой операции украинских властей в Донбассе", - сказал источник, объясняя причину выкупа.

Керченский стрелочный завод занимается производством стрелочных переводов, элементов верхнего строения пути, литейной продукции. Керченский металлургический комплекс выпускает эмалированную посуду.