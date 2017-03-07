Крым принудительно выкупает два актива Ахметова - СМИ
Источник: КорреспонденТ.net
07.03.2017
Крымские власти решили принудительно выкупить имущество двух заводов в Керчи, подконтрольных украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, пишет Коммерсант.
Источники газеты в администрации предприятий и крымском правительстве сообщают, что 6 марта власти встретились с рабочими Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комплекса и сообщили о введении на предприятиях временной администрации, которая определит "справедливую цену" активов.
Работникам обоих предприятий также предложили написать заявления о переходе на работу во вновь созданное госпредприятие Керченский металлургический комплекс, пообещав регулярную выплату зарплаты.
В правительстве Крыма рассказали изданию, что имущество заводов после аннексии Крыма сдавалось в аренду двум филиалам компании в Керчи. По этой схеме деньги за аренду и прибыль шла собственникам а Украину.
"Часть этих средств шла на финансирование силовой операции украинских властей в Донбассе", - сказал источник, объясняя причину выкупа.
Керченский стрелочный завод занимается производством стрелочных переводов, элементов верхнего строения пути, литейной продукции. Керченский металлургический комплекс выпускает эмалированную посуду.