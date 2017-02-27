Крымчанам приходят повестки в российскую армию в украинских конвертах

Источник: Українські новини

В аннексированном Крыму молодым людям начали присылать повестки в военкомат в украинских конвертах, однако с печатью Почты России.

Таким образом местную молодежь призывают служить в российской армии.

По информации издания "15 минут", фотография с повесткой в военкомат в украинском конверте была прислана крымчанами, пожелавшими остаться неизвестными.

На фото видно, что помимо российской печати на конверты также наклеены российские марки.