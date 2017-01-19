Крымчане без паспорта Украины не могут получить российские документы

Источник: Українські новини

Жители Крыма и Севастополя, не успевшие получить российский паспорт и потерявшие украинский, оказываются в крайне сложной ситуации. Для получения паспорта РФ паспорта им нужен паспорт Украины, а его нет, то через границу проехать нельзя, и даже невозможно сесть на паром через Керченскую переправу.



Пользователи соцсетей сообщают, что такая проблема действительно стоит перед многими людьми. Украинский паспорт они потеряли по различным причинам, а вот российский получить не успели. А у многих в Украине остались родственники, и без украинского документа их навестить не получится никак.



Представитель Госпогранслужбы Украины рассказал, что для того, чтоб проехать в Украину человеку, который потерял украинский паспорт, нужно удостоверение особы на возвращение в Украину. Однако оно выдается в ближайшем консульстве Украины, которое находится в Ростове-на-Дону.



Однако для того, чтоб человек из Крыма мог проехать в Ростов-на-Дону ему требуются справка о утере украинского паспорта, вместе с ней проехать в Ростов-на-Дону и пойти в посольство Украины, где и решится, сможете ли вы проехать в Украину.



Украинские паспортные столы в Крыму давно не работают, однако консулов в первую очередь будут интересовать форма 1 и форма 2, которые оформляются при получении паспорта на каждого человека.



"Именно эти формы доказывают ваше украинское гражданство. Если украинский загранпаспорт вами ранее когда-либо оформлялся — ваши данные есть в общей базе", - сообщали в консульстве.



Если Украина дала положительный ответ, нужно снова ехать в Ростов, получать удостоверение на возвращение и уже с ним пустят через границу на Перекопе. Ближайший город, где утратившему документ могут оформить украинский паспорт, - Херсон.



Удостоверение на возвращение одноразовое и действует в одну сторону. И в ожидании нового паспорта в Херсоне крымчанам придется жить месяц.



