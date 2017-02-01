Курс доллара на межбанке 1 февраля понизился до 26,99

Источник: РБК-УКРАИНА

Курс доллара на межбанке сегодня, 1 февраля 2017 года, в продаже понизился на 10 копеек - до 26,99 грн/долл., курс в покупке понизился на 10 копеек - до 26,95 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 9 копеек - до 29,03 грн/евро. По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9900, евро 28,9847 - 29,0277 грн/евро, российский рубль 0,4470 - 0,4480 грн/рубль. Валюты Bid Offer USD/UAH 26,9500 26,9900 EUR/UAH 28,9847 29,0277 RUB/UAH 0,4470 0,4480

Напомним, 31 января 2017 года торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0500 - 27,0900, евро 29,0760 - 29,1190 грн/евро, российский рубль 0,4509 - 0,4518 грн/рубль. В обменных пунктах Украины сегодня, 1 февраля 2017 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 7 копеек - до 27,67 гривен, в покупке курс понизился на 7 копеек- до 27,12 гривен за доллар. По сравнению с данными 31 января, курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 29,84 гривен за евро. Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,08 гривен за доллар.



