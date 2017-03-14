Курс валют на 15 марта: гривна стабильна

Источник: КорреспонденТ.net

Национальный банк на 15 марта 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,90 гривен за доллар.

Торги на межбанковском валютном рынке 14 марта закрылись снижением курса доллара до 26,88-26,92 грн. Таким образом, доллар подешевел в покупке и в продаже на 2 коп.

Евровалюта подешевела в покупке и в продаже на 11 коп. - до 28,57-28,61 грн.

Курс российского рубля в покупке и продаже снизился на 4 коп. - до 0,451-0,452 грн.