Курс валют на 15 марта: гривна стабильна
Источник: КорреспонденТ.net
14.03.2017
Национальный банк на 15 марта 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,90 гривен за доллар.
Официальные курсы валют на 15.03.2017:
- 2690,4296 гривны за 100 долларов (+0,9728);
- 2860,1957 гривны за 100 евро (-7,5721);
- 4,5636 гривны за 10 рублей (+0,0154).
Торги на межбанковском валютном рынке 14 марта закрылись снижением курса доллара до 26,88-26,92 грн. Таким образом, доллар подешевел в покупке и в продаже на 2 коп.
Евровалюта подешевела в покупке и в продаже на 11 коп. - до 28,57-28,61 грн.
Курс российского рубля в покупке и продаже снизился на 4 коп. - до 0,451-0,452 грн.