Курс валют на 24 января: гривна укрепляется

Источник: КорреспонденТ.net

НБУ укрепил курс гривны до 27,33 гривен за доллар.

Национальный банк на 24 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,33 гривен за доллар.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальные курсы валют на 24.01.2017:

2733,2499 гривны за 100 долларов (-9,5991);

2928,6773 гривны за 100 евро (+12,4802);

4,5934 гривны за 10 рублей (-0,0033).