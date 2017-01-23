Курс валют на 24 января: гривна укрепляется
Источник: КорреспонденТ.net
23.01.2017
НБУ укрепил курс гривны до 27,33 гривен за доллар.
Национальный банк на 24 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,33 гривен за доллар.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Официальные курсы валют на 24.01.2017:
- 2733,2499 гривны за 100 долларов (-9,5991);
- 2928,6773 гривны за 100 евро (+12,4802);
- 4,5934 гривны за 10 рублей (-0,0033).
Между тем, торги на межбанковском валютном рынке 23 января закрылись снижением курса доллара до 27,25-27,31 грн. Так, в покупке доллар упал на 14 коп., а в продаже - на 13 коп.
А вот евровалюта подорожала до 29,21-29,28 грн. В покупке евро вырос на 3 коп., а в продаже - на 6 коп.
Курс российского рубля также незначительно вырос - до 0,458-0,460 грн.
Тем временем НБУ предрекает рост инфляции из-за новой минималки.