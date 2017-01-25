Лавина в Италии: количество жертв возросло до 21

Источник: РБК-УКРАИНА

Количество жертв схода лавины в Италии возросло до 21 человека. Об этом говорится в сообщении издания Associated Press со ссылкой на спасателей. "Спасательные команды достали из-под завалов еще несколько тел, таким образом потери возросли до 21 человека", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что еще 8 человек остаются пропавшими без вести, поисковые операции продолжаются. Отметим, в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо в центре страны небольшой горный отель Rigopiano di Farindola оказался полностью накрыт снегом.



